"Шахтер" будет платить около 7 тысяч евро за матч на стадионе в Харькове

"Шахтер", ранее подтвердивший, что будет проводить домашние матчи в 2017 году в Харькове, обязался ухаживать за газоном арены "Металлист", а также делить стадион с местной командой "Металлист 1925". Как сообщает "Сегодня", "Шахтер" будет платить за аренду стадиона около 200 тысяч гривен за матч (около 7 тысяч евро). Примерно столько же горняки платили за пользование стадионом во Львове.

При этом жить игроки "Шахтера" будут по-прежнему в Киеве, а тренироваться на базе в Святошино на окраине столицы Украины.