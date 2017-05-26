Сергей Ребров: "Я готов к критике"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров остался доволен победой над "Шахтером" (3:2) в матче 31-го тура чемпионата Украины. При этом он подчеркнул, что сезон его команде не удался, поскольку "горняки" стали чемпионами.

– Игра понравилась болельщикам, но была валидольной для тренеров, – цитирует "Футбол 24" Реброва. – Матч ничего не решал, но я поздравил ребят. Они ответственно к нему отнеслись. В первые минуты мы контролировали мяч, создавали моменты. После нескольких потерь утратили уверенность, а "Шахтер" умеет этим пользоваться. В перерыве никакой установки не было. Ребята сами поговорили, проанализировали ошибки и вышли на второй тайм с другим настроением.

В этом сезоне выступили неудовлетворительно. Я готов к критике. Причин для этого достаточно. Все обсужу с президентом клуба. Тренер должен быть готов ко всему. Я могу прислушаться к критике, но не к критиканам, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на меня или на клуб.