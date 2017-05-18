Сергей Ребров: "Судья необоснованно отнесся к "Динамо", он должен был удалять Срну"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:1) отметил, что судья этого поединка должен был показывать вторую желтую карточку капитану "горняков" Дарио Срне. Вместе с тем, наставник бело-голубых подчеркнул, что донецкая команда победила заслуженно.

- Я поздравляю "Шахтер" с победой, - приводит MatchDay слова Реброва. - Сегодня была равная игра. Мы создали моменты, но не реализовали их, а соперник свой момент реализовал и заслуженно выиграл.

- Должен ли был Срна получить вторую желтую карточку за фол на Гармаше?

- В прошлой игре с "Шахтером", когда четыре раза били локтем нашим футболистам, и после игры никто не говорит ни слова, а в игре не показывают ни одной желтой карточки... Я пять раз пересматривал эти моменты, и никто на них не обратил внимания. Сегодня Срна заслуживал второй желтой. Это не оправдание для нас, но судья необоснованно отнесся к нашей команде. В таком матче с таким соперником много моментов не бывает. Но они свои реализовали, а мы нет.