10:32 | ФУТБОЛ — Украина

Сергей Ребров: "Шевченко не просил беречь игроков для сборной"

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Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча чемпионата Украины с "Черноморцем" (2:1) подчеркнул, что не думал о сборной Украины, когда менял состав. Также специалист поддержал вратарей бело-голубых.

– По сравнению с игрой в Кропивницком проведена большая ротация, с чем это связано, возможно, попросил для сборной Андрей Шевченко?

– Шевченко меня ни о чем не просил. Как можно беречь игроков перед матчами сборной? Я абсолютно убежден, что в любой команде должна быть конкуренция, только в таком случае футболисты могут прогрессировать. Сегодня вышли другие игроки, они могут завоевать место в составе и его уже не отдать. Это абсолютно нормально. Кто выигрывает конкуренцию – тот и играет.

– Не беспокоит ли вас позиция вратаря?

– Мячи пропускают не только вратари. Мы проанализировали оба мяча пропущенных со штрафных, их пропустила вся команда, а не только вратарь. Да, голкипер мог спасти. Меня всегда беспокоят какие-то позиции, и вратарская здесь не исключение. Но опять же, есть конкуренция, ребята работают. И по их работе вижу, что они стараются стать лучше.

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/sergiy_rebrov_naygolovnishim_buv_rezultat/

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