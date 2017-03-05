Сергей Ребров: "Не могу перевоспитать Хачериди"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров подчеркнул, что защитник Евгений Хачериди по-прежнему является игроком бело-голубых. Специалист подчеркнул, что не может перевоспитать футболиста.

Ранее 30-летиний украинец попросил Реброва внести изменения в план тренировок, но получил отказ. Позже стало известно, что киевляне намерены расстаться с игроком.

- Что же касается Хачериди, то это по-прежнему наш футболист. Надеюсь, он станет серьезней относиться к своей работе, - приводит dynamo.kiev.ua слова Реброва. - Надеюсь, что он станет серьезней относиться не ко мне, а к болельщикам и к своим партнерам по команде.

Я не могу его перевоспитать, человеку 30 лет. Надеюсь лишь, что он сам понимает, цвета какого клуба он защищает. Я же от него требую одного: отдачи в тренировках и играх. Если он это поймет, то, надеюсь, вернется к тренировкам с первой командой. Но все тут зависит от него.