23:15 12 декабря | ФУТБОЛ — Украина

Сергей Ребров: "Мы никогда не проигрывали в середине сезона"

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Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после поражения в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины от "Шахтера" (3:4) отметил, что команда будет продолжать бороться за чемпионство. Киевляне отстают от "горняков" на 13 очков.

– Можно ли в этом сезоне "Динамо" еще зацепиться за чемпионство? Какая разница – можно или нельзя, - отметил Ребров эфире программы "Профутбол" – Нужно бороться, у нас достаточно времени, необходимо настраиваться на каждую игру и не думать, сколько очков отрыва. Мы никогда не проигрывали в середине сезона, сколько бы очков отрыва не было.

Миссия была возложена на всех. Результат зависит от каждого игрока. Все старались, но мы играли с сильным соперником. Думаю, зрители получили удовольствие от игры, но не от результата. Я так же, как все болельщики, расстроен результатом.

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