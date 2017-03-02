Сергей Палкин: "Донбасс Арена" засияет только тогда, когда на нее вернется "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что по-настоящему "Донбасс Арена" сияла только тогда, когда на ней играла команда. Палкин подчеркнул, что руководство клуба не прекратит поддерживать "Шахтер".

– Если говорить о "Донбасс Арене", на данный момент все входы и выходы заблокированы вооруженными людьми, – цитирует клубная пресс-служба Палкина. – Технический персонал, офисные работники также не имеют возможности попасть на стадион. Возможен вход только в дежурную смену. Роль и задача дежурной смены – предотвращать, если вдруг возникнут, аварийные ситуации.

Если говорить об инфраструктуре футбольной академии, которая находится сегодня в Донецке, там тренируется около 200 ребят. Также были неоднократные попытки контакта с нашими людьми, работающими на этих объектах, со стороны представителей самопровозглашенной республики с целью каким-то образом повлиять на работу данных объектов. К счастью, пока все нормально. Дети продолжают тренироваться. Но если на наши рабочие процессы будет какое-то влияние, естественно, мы будем вынуждены приостановить учебно-тренировочный процесс.



– Была информация о том, что вследствие последних событий на "Донбасс Арене" были включены огни и прожекторы. Соответствует ли эта информация действительности? Что это означает? Как вы можете это прокомментировать?

– Зажечь свет на "Арене" нетрудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, ее было построить. По-настоящему "Донбасс Арена" сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней играл и побеждал "Шахтер". И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть "Шахтер" с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов. А пока "Шахтера" на "Донбасс Арене" нет, она не сияет. И не засияет, пока клуб не вернется домой.

– Как вам видится развитие ситуации и будущее "Шахтера"?

– Президент клуба настолько любит "Шахтер", что я не думаю, что какие-то вопросы остановят его поддержку. Было много сложных моментов. Очень сложных, которые сегодня происходят. Но он всегда был с "Шахтером" и поддерживал клуб во всех трудных ситуациях. Думаю, "Шахтер" – это последний оплот, о котором можно сказать, что будет какой-то вопрос.