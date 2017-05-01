Сергей Палкин: "16 команд в УПЛ не получится, не готовы мы сегодня"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, 12 команд в чемпионате – оптимальное количество для украинского турнира. Руководитель отметил, что новый формат турнира будет интересен болельщикам и позволит вернуть зрителей на арены.

– Каждый тренер, он не высказывается с точки зрения интриги чемпионата, он не высказывается с точки зрения посещаемости, – цитирует Sport.ua Палкин. – Он смотрит только на себя лично и на свои задачи. Одному важно сохранить свои позиции в премьер-лиге, другому важно попасть в еврокубки. Все естественно хотят, чтобы было 16 команд в чемпионате, но 16 не получается – не готовы мы сегодня. Дай Бог, чтоб 12 осталось в нормальном виде, и мы продолжали играть.

Все мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это главный вопрос, вокруг которого все крутилось. Трансляторы говорят о том, что нужен формат, который поднимает посещаемость стадионов. Они говорят, что мы не можем показывать футбол, где вообще нет людей. Если человек включает телевизор и видит, что на трибунах никого нет, он просто переходит на другой канал или выключает телевизор. Поэтому, нам нужно принять тот формат, который как-то искусственно подымет интригу чемпионата.