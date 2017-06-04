Сергей Мохник: "Клубный автобус "Динамо" – это очень красивая, яркая мишень"

Заместитель генерального директора киевского "Динамо" Сергей Мохник заявил, что клуб категорически против проведения матчей в Мариуполе. Он сомневается, что в этом городе участникам чемпионата Украины смогут гарантировать безопасность.

– На сегодняшний момент позиция клуба категорична, - цитирует "Футбол 24" Мохника. - Мы туда едем в 7-м туре, поэтому нужно принимать решение. По регламентным документам УЕФА стадион не должен располагаться от аэропорта на расстоянии большем, чем 110 километров. Давайте посчитаем: от ближайшего аэропорта в Запорожье – 270 километров.

Поймите правильно: там же блокпосты, ехать туда клубным автобусом, на котором написано "Динамо", – это не автомобилем. Сегодня мы на все матчи ездим своим автобусом. Даже если приходится лететь, он нас встречает в пункте назначения. Как я повезу автобус туда? Это же очень яркая, красивая мишень.

Поэтому мы находимся на этапе переговоров с "Мариуполем", и есть понимание, что один из матчей проведем на нейтральном поле. Мы не говорим, что это – не Украина. Мы понимаем, в какой ситуации находится страна. Но понимаем и то, что из-за необдуманного шага могут возникнуть последствия, которые никому не нужны.