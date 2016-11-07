Селезнев уйдет из "Шахтера" и вернется в "Днепр"?

Нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев провел встречу с акционером "Днепра" Игорем Коломойским, обсудив возможность трансфера, утверждает Vgorode.ua. Форвард недоволен количеством игрового времени в составе "горняков" и хочет вернуться в клуб из Днепропетровска. 31-летний украинец хочет выходить на поле, поэтому финансовые вопросы не являются для него приоритетом. В этом сезоне нападающий выходил на замену в трех матчах и забил один гол.