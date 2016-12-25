17:17 | ФУТБОЛ — Украина

Сборная Украины не будет проводить зимний сбор

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что отказался от проведения зимних сборов команды. По его словам, собрание в тренировочном лагере состоится следующей зимой.

- Вероятно, этой зимой такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национально сборной в межсезонье появились, - приводят "Вести" слова Шевченко. - Наша цель – организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды.

Дополнительная информация

http://vesti-ukr.com/sport/217019-shevchenko-perenec-cbor-na-cledujushchuju-zimu

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