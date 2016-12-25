Сборная Украины не будет проводить зимний сбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что отказался от проведения зимних сборов команды. По его словам, собрание в тренировочном лагере состоится следующей зимой.

- Вероятно, этой зимой такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национально сборной в межсезонье появились, - приводят "Вести" слова Шевченко. - Наша цель – организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды.