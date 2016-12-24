Рыбка ушел из киевского "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Александр Рыбка покинул клуб. Контракт 29-летнего воспитанника бело-голубых подошел к концу – стороны решили его не продлевать. Отметим, что в этом сезоне Рыбка на поле не выходил.

– Ты всегда сочетал в себе лучшие качества вратаря – уверенность, надёжность, спокойствие и равновесие, – цитирует президента киевлян Игоря Суркиса официальный сайт клуба. - Неоднократно ты спасал ворота нашей команды в решающие моменты, на радость тысячам болельщиков.

Двери "Динамо" всегда были для тебя открыты, клуб охотно помог и поддержал тебя в самый сложный период твоей карьеры, за что ты отблагодарил его самоотверженным трудом на тренировках и готовностью в любой момент выйти на поле и помочь команде.