00:05 | ФУТБОЛ — Украина

Роман Зозуля: "Лучше дать шанс своим, чем натурализовывать Тайсона и Марлоса"

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Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля высказал свое негативное отношение к натурализации иностранных игроков. По словам форварда, украинские футболисты могут лишиться шанса проявить себя. Напомним, ранее ФФУ планировала дать украинское гражданство полузащитникам "Шахтера" Тайсону и Марлосу.

Я против натурализации, – сказал Зозуля в эфире телеканала "Футбол 1". - Хочу, чтобы в сборной играли украинцы. У нас в стране большое население, много молодых, перспективных игроков. Лучше же давать шанс Петряку и Караваеву, чем натурализовывать Тайсона и Марлоса. Это мое личное мнение".

Получается, если мы даем гражданство бразильцам "Шахтера", то тем же Караваеву и Петряку можно забыть о сборной? Выходит так: ты даешь шанс бразильцам, убивая в этот момент украинцев.

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