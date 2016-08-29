Роман Зозуля: "Лучше дать шанс своим, чем натурализовывать Тайсона и Марлоса"

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля высказал свое негативное отношение к натурализации иностранных игроков. По словам форварда, украинские футболисты могут лишиться шанса проявить себя. Напомним, ранее ФФУ планировала дать украинское гражданство полузащитникам "Шахтера" Тайсону и Марлосу.

– Я против натурализации, – сказал Зозуля в эфире телеканала "Футбол 1". - Хочу, чтобы в сборной играли украинцы. У нас в стране большое население, много молодых, перспективных игроков. Лучше же давать шанс Петряку и Караваеву, чем натурализовывать Тайсона и Марлоса. Это мое личное мнение".