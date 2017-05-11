Роман Монарев возглавил украинскую "Звезду"

Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев назначен главным тренером украинской "Звезды", сообщает официальный сайт клуба. С 2016 года он входил в тренерский штаб команды, после чего был назначен исполняющим обязанности наставника. "Звезда" в 1997 году стала первым клубом в его профессиональной карьере футболиста.

В составе армейцев он выиграл Кубок России в 2002 году. Также он в России защищал цвета "Алании", "Торпедо-Металлурга", КАМАЗа, "Луча-Энергии", "Шинника", "Нижнего Новгорода", а завершил карьеру в 2012 году в "Черноморце".