Ринат Ахметов: "Мы должны поблагодарить Срну. Для него всегда открыты двери в "Шахтере"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поблагодарил защитника команды Дарио Срну и заявил, что клуб готов предоставить ему работу в будущем.

– Дарио – великий человек, великий капитан, великий игрок. Он очень много сделал для "Шахтера", и мы должны его поблагодарить за это, - цитирует президента официальный сайт "Шахтера". - В то же время мы купили молодого Додо для того, чтобы он прогрессировал и в будущем очень сильно помог клубу. В то же время мы видим, что наш молодой Данченко, который находится в аренде в "Анжи", провел очень хороший сезон. И, мне кажется, он тоже должен попробовать свои силы в "Шахтере". После зимы Бутко почувствовал в себе уверенность и, мне кажется, очень помог нам завоевать трофеи – и в чемпионате, и в Кубке. Нам надо дать ребятам возможность конкурировать. Какой путь выберет Дарио? Если у него есть силы и он чувствует возможность еще поиграть где-то, мы всегда относимся с уважением. Если он хочет попробовать себя в клубе – наша дверь всегда открыта, наше сердце для Дарио всегда открыто.

Большую часть прошедшего сезона 36-летний хорват пропустил из-за дисквалификации за употребление допинга. За команду он выступает с 2003 года.