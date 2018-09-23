Итальянский специалист Фабрицио Раванелли подал в отставку с поста главного тренера киевского "Арсенала", информирует официальный сайт клуба.

- Я приехал сюда с большим энтузиазмом, но, к сожалению, мне пришлось иметь дело с реальностью, которая становилась все более сложной и дошла в последнее время уже до критического уровня, - сказал Раванелли в интервью клубной пресс-службе. - В клубе отсутствует даже минимальная организация, которой должен обладать профессиональный клуб. Мы пришли к ситуации, когда игроки каждый день приходили ко мне с жалобой на невыплату зарплат.

Я благодарю игроков, с которыми у меня были прекрасные отношения. Они хорошие ребята, которые не жалели сил и энергии. Я желаю им успеха.

Раванелли возглавил "Арсенал" 22 июня 2018 года. Под его руководством команда потерпела семи поражений в девяти встречах и расположилась на последнем месте в чемпионате Украины.

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