Рауль Рианчо: "Мы с Сергеем Ребровым были семьей, но без секса"

Экс-тренер "Спартака" и киевского "Динамо" Рауль Рианчо заявил, что его отношения с бывшим наставником украинского клуба Сергеем Ребровым были похожи на семью. 58-летний специалист добавил, что у них сложилась идеальная команда.

- Сергей Ребров был для меня и другом, и братом, - сказал Рианчо в интервью youtube-каналу Football Hub. - Наши с Сергеем отношения напоминали семью, но без секса. Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда. Правда, не обходилось и без дискуссий. Мы обсуждали все: от тренировок до стартового состава.

Мы были большой семьей в "Динамо", а отцами - Сергей Ребров и Рауль Рианчо. Футболисты же были нашими детьми. И мы решали, как их правильно воспитывать. Все зависело от ситуации: кому дать по попе, а кого погладить по голове. У нас была идеальная команда.

Напомним, Рианчо стал помощником экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры летом 2018 года. После увольнения итальянца из московского клуба он некоторое время работал исполняющим обязанности наставника красно-белых.

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