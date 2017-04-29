Ракицкий продлил контракт с "Шахтером" на 5 лет

Защитник Ярослав Ракицкий продлил контракт с "Шахтером", сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на пять лет. 26-летний футболист сборной Украины всю профессиональную карьеру провел в составе клуба из Донецка, сыграв в общей сложности за него 272 матча и забив 12 голов. В этом сезоне на его счету 27 поединков. С "Шахтером" Ракицкий завоевал 14 трофеев.

– Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке "Шахтера", – это моя жизнь, – сказал Ракицкий. – Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в "Шахтере".

Этой зимой интерес к Ракицкому проявлял "Зенит".