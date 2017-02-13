Президент "Стали": "Кучук тот тренер, с которым я готов проигрывать"

Президент "Стали" Вардан Исраелян уверен в том, что клуб добьется успеха с новым главным тренером Леонидом Кучуком. Владелец не сомневается в том, что специалист построит хорошую команду.

- Кучук для меня тот тренер - с которым я готов проигрывать, - приводит Footballua.tv слова Исраеляна. - Никто не застрахован от поражений, мы не говорим, что пришел Кучук и "Сталь" станет великим клубом. Если мы сыграем неудачно, то я точно буду знать, что пройдет определенная работа и после этого будет прогресс. Раньше такой уверенности не было даже после побед.

Я очень хорошо знаю этого тренера, он одержим работой. Задачу на этот сезон ставить некорректно, но если есть хотя бы малейший шанс, то мы будем бороться. Главная задача - построить команду, которая будет стремиться к победам. Думаю, что с ним мы сможем создать хороший коллектив.

В это трансферное окно мы особо не тратились, но если будет нужно, то мы готовы к этому. Меня обрадовал тот факт, что тренер не отказался от футболистов, которые есть. Он делает команду с этих игроков, включая молодежный состав.