Президент киевского "Динамо": "Оспорим в CAS решение о техническом поражении за неявку на матч с "Мариуполем"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил о том, что клуб намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Федерации футбола Украины (ФФУ) о присуждении технического поражения за неявку на матч 7-го тура премьер-лиги с "Мариуполем".

Данная игра должна была состояться 27 августа, но киевляне не приехали в город, мотивируя свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур.

В итоге, сегодня Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в "Мариуполе" – 0:3. Это же касается и команд U-21 и U-19.

– Мы будем работать в правовом поле. Обязательно обратимся в Лозанну, – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол". – Мои комментарии о справедливости вынесенного решения уже ни к чему. Я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места.

Киевское "Динамо" попросило руководство лиги сыграть матч в Мариуполе//

"Мариуполь" отказал киевскому "Динамо": переигровки не будет//

ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" за неявку на матч