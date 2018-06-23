Президент "Арсенала": "Ради нас Раванелли отказался от работы в "Ювентусе"

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич прокомментировал назначение Фабрицио Раванелли на пост главного тренера команды.

- Это очень важный день для "Арсенала" и всего украинского футбола. Нам потребовалось приложить много усилий, чтобы тренером "Арсенала" стал такой человек, как Фабрицио Раванелли, - цитирует президента Sport.ua. - Мы хотим сделать сильную академию, чтобы воспитывать сильных игроков. Все будут писать о том, что Раванелли отказался от работы в "Ювентусе" и перешел к нам. Опыт как тренера? Вчера мы смотрели Хорватия – Аргентина. Далич не имеет большого опыта. Но результат вы видели. Уверен, что мы всего достигнем, поднимем украинский футбол и национальную сборную.

49-летний специалист имеет опыт работы с юношеской командой "Ювентуса", а в 2013-м году он возглавлял французский "Аяччо". "Арсенал" по итогам прошлого сезона пробился в украинскую премьер-лигу.