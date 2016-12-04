Председатель фонда соцзащиты футболистов: "Коломойский вывел имущество из собственности "Днепра", все закончится крахом клуба"

Председатель Фонда социальной защиты футболистов и тренеров Украины Олег Печорный подчеркнул, что владелец "Днепра" Игорь Коломойский вывел имущество из собственности. По его словам, ситуация завершится крахом днепропетровцев, а игроки и тренеры не получат выплат по задолженностям.

– Ситуация в "Днепре" хуже, чем в "Металлисте", – приводит "Плюс спорт" слова Печорного. – Коломойский не собирается гасить долги. Маркевич, Федецкий и компания находятся в еще худшей позиции, чем бывшие игроки "Металлиста". Хотя харьковский клуб прекратил существование, но имеет на балансе имущество: базу, стадион и т.д. Суды, возможно, отстранят это имущество и можно надеяться на то, что ребятам вернут заработанные деньги. А вот Игорь Коломойский сделал хитрее – он вывел свое футбольное имущество из собственности "Днепра", и казна клуба пуста. Топ-менеджерам нечем рассчитаться с футболистами и тренерами. Все закончится крахом клуба, а долгов никто не вернет.

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