Помощник Фонсеки ушел из "Шахтера"

Мигель Кардосу, ассистент главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки, с сегодняшнего дня не работает в донецкой команде. Португалец, который работал с горняками с 2013 года, продолжит тренерскую карьеру в другом клубе.

– Пришло время смотреть вперед, принимать новые перспективные вызовы и идти дальше в тренерской карьере, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Кардосу. - Однажды этот шаг необходимо было бы сделать! У нас в Португалии есть поговорка: "Если тяжело говорить прощай – значит оно того стоило". Чувства сейчас меня переполняют! Признаюсь, это сочетание гордости и печали.