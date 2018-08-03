Полузащитник "Шахтера" призвал ввести в чемпионате Украины ВАР

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после матча чемпионата Украины с киевским "Динамо" (0:1) высказал недовольство судейством Юрия Можаровского. По его словам, арбитр не назначил два очевидных пенальти в ворота киевлян.

- Когда в штрафной прыгают футболисту на плечи - это уже нормальным считается? Это не пенальти? - приводит "Террикон" слова Степаненко. - Думаю, "Динамо" поставят его только тогда, когда полевой игрок возьмет мяч в руки и пронесет пару метров. На Патрике еще момент был.

Раз судьи у нас не могут взять отвественность на себя, если им не хватает... сказал бы я, чего им не хватает, но нас могут дети слушать. Если у судей не хватает внутренней силы, чтобы взять ответственность за решение, которое повлияет на игру, если они молчат, значит, надо вводить видеоповторы. Мы видели, как они помогали командам на ЧМ. Не берете ответственность на себя - надо вводить технику.

Но я не хочу сейчас говорить о судействе, это их на совести. Важно, что мы сами не можем забить. Довольно легко доходим до штрафной, но не хватает острия.