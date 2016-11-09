Полузащитник киевского "Динамо" лишен прав за вождение в пьяном виде

Полузащитник киевского "Динамо" Домагой Вида был арестован за вождение в пьяном виде, сообщает football.ua. Алкотест показал содержание алкоголя в 1,51 промилле, что в 7,5 раза выше допустимой нормы. Отметим, что инцидент произошел 4 ноября, а 6 ноября он провел 90 минут в матче чемпионата Украины.