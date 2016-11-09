Полузащитник киевского "Динамо" лишен прав за вождение в пьяном виде

Полузащитник киевского "Динамо" Домагой Вида был арестован за вождение в пьяном виде, сообщает football.ua. Алкотест показал содержание алкоголя в 1,51 промилле, что в 7,5 раза выше допустимой нормы. Отметим, что инцидент произошел 4 ноября, а 6 ноября он провел 90 минут в матче чемпионата Украины.
Обращение к футболистам ФК Динамо Киев: Уважаемые футболисты, пожалуйста, в 4:50 утра или отдыхайте или тренируйтесь! Не нужно разъезжать бухими в бутсу на своих мерседесах и прочих дорогих авто! Вся страна и так знает что вы сказочно богаты, уходите из клуба, нанимайте водителя и пусть возит вас хоть бухими хоть упоротыми! Лично я, отдаю всю душу и эмоции когда прихожу, на все более пустой и пустой стадион, поддержать любимый клуб. И я не перестану этого делать как бы вы не играли! Но, ребята, огромная толпа болельщиков надеется на вас, а вы вот так вот... Просто плюете в душу, просто плюете. Но не всё так плохо как могло бы показаться на первый взгляд. Перемены в нашей стране пошли на пользу, и, не смотря на свой статус в обществе и столь большую важность своей персоны для жителей Киева, водительское удостоверение нарушителя было изъято, а он в свою очередь получил временный талон. Хотя, есть у меня подозрения, что полицейской оказалась девушка и вообще не имела понятия с кем имеет дело. Думаю на этом у меня все, спасибо всем кто дочитал до конца и поможет в распространении этой информации. Может и сам Сергей Станиславович Ребров начнёт проверять футболистов Драгером каждое утро. Дмитрий Куделя, 24 года, из которых 16 болею за любимый клуб! #kyiv #kiev #fcdynamokyiv #киев #київ
SimonDm
Кто его лишит - поедет в Хорватию, скажет, что потерял, и новые сделает.
10:42