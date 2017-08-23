Подозреваемый в участии в смертельном ДТП президент "Карпат" покинул Украину

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что президент "Карпат" Петр Дыминский на частном самолете улетел из Львова в Женеву. Ранее на автомобиле Дыминского была насмерть сбита женщина во Львове.

"В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа. Следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля "Mercedes" был точно не 43-летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.

Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции. Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву. Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-летний охранник", - написал Геращенко в Фэйсбуке.