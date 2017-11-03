Под Киевом ограбили дом футболиста киевского "Динамо"

Под Киевом неизвестные обокрали дом полузащитника киевского "Динамо" Олега Гусева. Как сообщает "Обозреватель", грабители пробрались перелезли через забор, взломали замки и пробрались в коттедж в тот момент, когда футболист находился в расположении команды на выездном матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Янг Бойз" (0:1).

Киевское "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице в Лиге Европы (10 очков) и уже обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы. Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинская команда может быть лишена лицензии на участие в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2017/18 из-за сокрытия долгов.