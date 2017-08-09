Пиварич сменил загребское "Динамо" на киевское

Киевское "Динамо" подписало контракт с защитником загребского "Динамо" Йосипом Пиваричем, сообщает пресс-служба украинского клуба. Контракт с 28-летним игроком подписан на три года. В новой команде он получил 23-й номер.

По сведениям СМИ, киевляне заплатили загребцам 2 миллиона евро. В прошлом сезоне Пиварич провел 24 матча в чемпионате Хорватии, в которых забил один мяч. В составе национальной команды он отыграл 13 поединков.