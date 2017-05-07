Паулу Фонсека: "Смена тренера после 12 лет работы одного наставника - это непросто"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека считает особенным завоеванное досрочно чемпионство. Он отметил, как сложно было клубу перестроиться под него после долгой работы Мирчи Луческу.

– Мы добились главного – победы, – цитирует A Bola Фонсеку. – "Шахтер" взял титул в десятый раз. Это был очень трудный сезон. Я посвящаю победу своим великолепным игрокам, штабу и всем сотрудникам клуба. Это была уникальная победа. Я помню, как мы положили начало сезону. Благодарю тех, кто в нас поверил. Смена тренера после 12 лет работы с одним наставником – это непросто. Не могу не поблагодарить фанатов, которые разбросаны по всей стране. Уверен, многие празднуют с нами.