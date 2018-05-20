Паулу Фонсека: "Решил остаться в "Шахтере", несмотря на более выгодные финансовые предложения"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, почему он решил продлить контракт с клубом. Новый контракт был подписан на два года.

– Поздравляем вас с чемпионством и продлением контракта. Почему вы выбрали именно "Шахтер", ведь известно, что были и другие предложения?

– Спасибо. Да, это правда, но я чувствую себя в "Шахтере" очень хорошо. Меня отлично приняли и уважают в Украине. Несмотря на то что были даже более выгодные финансовые предложения, решил остаться и продолжить работу, начатую два года назад. Я счастлив в этом клубе и стране. Не было никаких поводов, которые бы меня достаточно мотивировали уйти отсюда.

– Как долго вы размышляли о своем будущем: день, неделю, месяц?

– Во время переговоров нужно правильно взвешивать абсолютно все. Не могу сказать, сколько времени я размышлял, но мы обсуждали разные вопросы, и этого было достаточно,, - цитирует специалиста официальный сайт "Шахтера".

Ранее сообщалось, что португалец входил в число кандидатов на пост главного тренера "Зенита".