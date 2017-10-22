Паулу Фонсека: "Победить сегодня хотел только "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча 13-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (0:0) отметил, что недоволен действиями арбитра Виталия Романова. Кроме того, он подчеркнул, что соперник не хотел победить в этом поединке.

- Очень тактическая игра. У нас не было особых голевых моментов, но единственная команда, которая хотела выиграть - "Шахтер".

О чем я говорил с судьей? Такое ощущение, что только я прессингую арбитра. Можно подумать, другие тренеры этого не делают. Матч был сложным. Тяжело показать нормальный футбол, когда игра постоянно останавливается. Не могу признать, когда один игрок постоянно фолит, а ничего при этом не делается. Если я вижу, что кое-что происходит неправильно, я буду об этом говорить. Имею ли я в виду Гармаша? Не хочу называть фамилии. Это вы ее назвали.