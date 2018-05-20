Паулу Фонсека: "Ни в одном чемпионате, кроме Украины, не видел, чтобы обсуждались матчи только двух команд"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что удивлен ситуации, когда в Украине обсуждаются только матчи с "Динамо". "Горняки" проиграли бело-голубым 3 игры в чемпионате из 4, но завеовали титул.

- Мы проиграли "Динамо" три раза. Мы победили их в Суперкубке и финале Кубка Украины, - приводит "Динамомания" слова Фонсеки. - Такие матчи решают детали. Сегодняшняя игра практически ничего не значила. Только результат говорит сам за себя. Если бы у нас был другой состав, результат был бы другим. Многие использую это как отговорку, но я еще не видел ни в одном чемпионате, где обсуждаются матчи только двух команд. Есть матчи против других соперников, которые участвуют в турнире. "Шахтер" чемпион, этот фактор был решен до сегодняшнего матча. Игра с "Динамо" ничего не значила, кроме трех очков.