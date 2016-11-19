Паулу Фонсека: "Не делайте из меня дурака. Вижу, что происходит с судейством в чемпионате Украины"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после игры 15-го тура чемпионата Украины против "Карпат" (2:1) выразил недовольство судейством в матче. Португалец отметил, что в ворота донецкого клуба "легко назначить 11-метровый".

– Честно говоря, я максимально стараюсь почти никогда не говорить о судействе, – цитирует клубная пресс-служба Фонсека. – В то же время должен сказать, что я не дурак и не первый день в футболе. Прекрасно понимал, что сегодня здесь происходило. Как, в принципе, и в других матчах. Это так легко – назначить пенальти против "Шахтера". К сожалению, я не вижу этого в других поединках, где действительно есть пенальти, но их никто не назначает. Как я заметил, также очень легко давать желтые карточки футболистам "Шахтера". Мы потеряли трех игроков на следующий матч чемпионата. Было столько моментов, когда нам просто обрезали атаку – далеко не в нашу пользу. Во втором тайме был неназначенный пенальти в ворота соперника в абсолютно идентичной ситуации. Я уже прекрасно понял, что здесь происходит. Все мы чувствуем, что придется бороться всегда и против всех. Но единственное, попрошу вас: не делайте из меня дурака, потому что я далеко не такой.