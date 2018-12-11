Паулу Фонсека: "Меня вдохновлял Моуринью, но по стилю игры мне ближе Гвардьола"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что хотел бы поработать в европейском топ-клубе. Также он рассказал, что его вдохновлял Жозе Моуринью.

– Я уже в большом клубе и чувствую себя здесь замечательно, но мои амбиции зовут меня в лучшие европейские чемпионаты, – цитирует L’Equipe Фонсеку. – Хотел бы работать в "ПСЖ"? Да, это было бы заманчиво. Французский я учил в школе. Думаю, быстро мог бы его освежить в памяти.

Я хочу, чтобы мои команды всегда играли в атакующий футбол, всегда стремились к воротам и проявляли инициативу. Иногда это невозможно, но даже с сильными соперниками я хочу, чтобы мои футболисты показывали свою смелость.

Моуринью меня очень вдохновлял, когда я начинал свою работу. Моуринью – образец в плане лидерства, характера. Но по стилю игры мне ближе Гвардьола. Он наверняка останется в истории футбола. Не думаю, что есть другой тренер с такой же страстью к игре.