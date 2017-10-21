Паулу Фонсека: "Даже Шевченко не может творить чудеса"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поддержал наставника сборной Украины Андрея Шевченко, не сумевшего вывести команду в финальную стадию чемпионата мира-2018. Украинцы заняли в отборочной группе третье место вслед за Исландией и Хорватией.

- Я очень уважаю Шевченко и весь его тренерский штаб, - цитирует football.ua Фонсеку. - У нас отличные отношения. И я думаю, что в Украине теперь есть человек, который может справиться с такой задачей. Плюс у него очень компетентный тренерский штаб. Но я думаю, что даже Шевченко не может творить чудеса. Я знаю, что создавать фундамент, строить отношения с клубами, с игроками, очень сложно. Но это нужно, чтобы сборная была сильна в будущем, и это нужно понимать. Работать в сборной всегда очень тяжело.

Обратите внимание, что в сборной есть 2-3 дня, чтобы подготовить игроков, чтобы собрать их из разных клубов. И с каждым разом мы все больше замечаем, что сборная все менее и менее "коллективная". Игры сборных сейчас строятся больше на индивидуальных качествах игроков, которых собрали. Очень сложно за 2-3 или даже 4 дня создать какую-то коллективную игру в команде. Но Андрей пробует. И у Украины это получится, только если в первую очередь строить команду сильную, сплоченную. У украинских игроков сейчас нет тех индивидуальных качеств, как у футболистов, например, Хорватии, Испании, у Польши. Это правда. Нужно дать время. Создать команду в сборной это не с одного дня на второй. И я думаю, что Шевченко провел отличную работу.