Паулу Фонсека: "Арбитры не проявляли уважения к "Шахтеру"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил неудовлетворение судейством в матче 31-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо" (2:3). При этом он остался доволен игрой в целом.

– Это была хорошая игра, – цитирует "Футбол 24" Фонсеку. – Мы увидели открытый футбол, и я могу гордиться своими ребятами. Они хорошо показали себя. Ошибки в защите были, потому что мы играли смело и показывали свой футбол. Ответственность за результат лежит на мне.

Почему был раздражен решениями судьи? В футболе всегда важно уважение, а сегодня арбитры абсолютно не проявляли уважения к "Шахтеру". Все смотрели матч и понимают, о чем я говорю. Так было на протяжении всего сезона. Просто мы оказывались сильнее, и им не удавалось нас ограбить. А сегодня они это сделали. Арбитры не осмеливались принимать решения против "Динамо".