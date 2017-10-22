Паулинью: "На Украине много пьют и есть расисты"

Нападающий "Зари" Паулинью рассказал о том, как он адаптировался на Украине. По словам форварда, его удивило большое количество пьяных на улице, а также то, что многие относятся к нему иначе из-за цвета кожи.

- Украина - очень холодная страна. Здесь люди много пьют, - приводит R7 слова Паулинью. - Каждый день можно увидеть на улице пьяных. Как-то раз мы с женой шли по улице, а какая-то женщина назвала меня "черной обезьяной". Тогда я уже понимал язык. Потом оказалось, что эта женщина живет в одном доме со мной. Обычно люди смотрят на тебя иначе из-за другого цвета кожи.