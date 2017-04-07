Отец Тимощука: "Анатолий убежден, что ничего плохого для Волыни не сделал"

Александр Тимощук, отец бывшего хавбека "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука, выразил недоумение по поводу петиции о лишении футболиста звания почетного гражданина Луцка. Этого звания он удостоился в июне 2008 года.

- Мне трудно быть объективным, поскольку речь идет о моем сыне. Понятно, что я воспринял новость болезненно, - цитирует volyn.com.ua Тимощука-старшего. - Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Он основал и полностью финансировал в нашем областном центре детский футбольный турнир, который проводился ежегодно. За Кубок Анатолия Тимощука боролись не только волынские, но и киевские, белорусские, польские футболисты. Все помнят, как радостно, на ура встречали, когда привез в родной город кубок УЕФА.

Анатолий хотел трудоустроиться на Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был, как мы знаем, игроком. На счету Анатолия 144 встречи за сборную Украины, и он по этому числу вошел в десятку игроков мира. Так сложились обстоятельства: в Санкт-Петербурге у него новая семья, жилье, работа – поэтому он там. Сын был шокирован, узнав об акции в Луцке. Говорит, если сессия примет решение и отменит почетное звание, то он смирится. Но убежден, что ничего плохого для своего города, для Волыни не сделал. И кто знает, как будет завтра – может, через некоторое время он вернется на Украину, патриотом которой был и остается.

А относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающим в России, скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родной стране имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было было.