ООН обеспокоена проявлениями расизма и нацизма на матче между "Динамо" и "Шахтером

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль–Хусейн недоволен проявлениями расизма и нацизма на матче чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". На секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.

- То, что мы видели на футбольном матче на Украине со стороны болельщиков "Динамо", облачившихся в одеяния Ку-клукс-клана и одежду со свастикой, вызывает глубокое беспокойство, – цитирует ТАСС аль-Хусейна. - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека поддерживает свободу выражения мнений, однако побуждение к ненависти и, потенциально, к насилию – это то, чему правительства и футбольные органы должны уделять внимание. Нам нужно, чтобы было сделано больше для борьбы с проявлениями расизма. Такие инциденты требуют более глубокого внимания со стороны ФИФА.