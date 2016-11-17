09:33 | ФУТБОЛ — Украина

Олег Кононов: "Если получу предложение возглавить украинский клуб - будет приятно"

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Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что готов вновь приступить к работе в чемпионате Украины, информирует "Футбол 24". Напомним, что до работы с "быками" Кононов возглавлял "Карпаты" и "Севастополь".

– Когда вы в последний раз приезжали в Украину? Следите сейчас за чемпионатом?

– Не бывал уже более 3 лет. Но всегда интересуюсь футболом в Украине.

– Насколько катастрофическое падение его уровня? Очень интересен экспертный взгляд со стороны...

– Может, в финансовом плане проблема есть, и это приводит к падению уровня чемпионата. Но я был на матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед""Заря". Игра луганской команды оставила очень приятные впечатления.

– Когда сейчас киевское "Динамо" провело серию неудачных матчей, вашу кандидатуру называли среди специалистов на замену Реброву. Это все на уровне предположений, конечно. Но чисто теоретически: было бы вам интересно снова поработать в Украине?

– Мне нравится Украина, и если какой-нибудь клуб заинтересуется, то мне будет очень приятно.

– Недавно вы постили в Facebook несколько фото с периода, проведенного в "Карпатах". Часто вспоминаете этот этап?

– Вспоминаю с большим удовольствием, благодарностью и клуб, и болельщиков.

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