23:35 20 января | ФУТБОЛ — Украина

Олег Гусев не намерен оставаться в чемпионате Украины

0
0
0

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев подчеркнул, что пока не рассматривает варианты продолжения карьеры на Украине. Гусев защищал цвета бело-голубых с 2003 года, но этой зимой расторг контракт с клубом. Ранее сообщалось, что к 33-летнему футболисту проявляют интерес в MLS, Турции и Китае.

- Не хотелось бы пока что-либо конкретизировать в плане названий клубов. Продолжение карьеры на Украине? Пока такой вариант я не рассматриваю, - цитирует matchday.ua Гусева.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/oleg-gusev-poka-ne-rassmatrivayu-variant-prodolzheniya-karery-v-ukraine-66767/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ