Олег Гусев не намерен оставаться в чемпионате Украины

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев подчеркнул, что пока не рассматривает варианты продолжения карьеры на Украине. Гусев защищал цвета бело-голубых с 2003 года, но этой зимой расторг контракт с клубом. Ранее сообщалось, что к 33-летнему футболисту проявляют интерес в MLS, Турции и Китае.

- Не хотелось бы пока что-либо конкретизировать в плане названий клубов. Продолжение карьеры на Украине? Пока такой вариант я не рассматриваю, - цитирует matchday.ua Гусева.