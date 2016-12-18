Олег Гусев: "Не буду играть ни в одном украинском клубе, кроме "Динамо"

Полузащитник Олег Гусев подтвердил, что зимой покинет киевское "Динамо", несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2017 года. По словам хавбека, который выступал за бело-голубых с 2003 года, он не видит себя ни в одном из клубов чемпионата Украины.

- Руководство "Динамо" сообщило мне, что наше сотрудничество подошло к концу, - приводит Sportarena слова Гусева. - Так что теперь я - свободный агент.

- Уже есть какие-то варианты?

- Какие могут быть варианты, если о решении "Динамо" мне сообщили только вчера?

- Болельщики могут рассчитывать, что вы продолжите карьеру в чемпионате Украины, или предпочтение отдаете зарубежным вариантам?

- Могу сказать однозначно, что в Украине для меня существует только один клуб - киевское "Динамо". Я с детства мечтал играть в этом клубе и счастлив, что моя мечта осуществилась. И однозначно, ни в каком другом украинском клубе я играть не буду.