15:57 | Футбол — Украина

Олег Блохин: "Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины"

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Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин отметил, что в чемпионате Украины слабый уровень игроков. Он также добавил, что трудно создавать сборную без конкуренции.

– Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная, – приводит официальный сайт киевского "Динамо" слова Блохина. – Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены.

Напомним, 65-летний Блохин тренировал сборную Украины с 2003 по 2007 и с 2011 по 2012 год. Он также руководил киевским "Динамо" с 2012 по 2014 год.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Edmundo.Baldivieso

Это он про Россию?

17:22

ЗЮК~

Vlаdimir,телевизороголовый,тебе спать не пора?

16:41

Vlаdimir

Если страна разваливается, то вряд ли можно надеется на порядок в отдельно взятых отраслях. И спорт не исключение, хотя в отдельных случаях «старые запасы» ещё выручают. Но и это не надолго.

16:14