Олег Блохин: "Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин отметил, что в чемпионате Украины слабый уровень игроков. Он также добавил, что трудно создавать сборную без конкуренции.

– Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная, – приводит официальный сайт киевского "Динамо" слова Блохина. – Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены.

Напомним, 65-летний Блохин тренировал сборную Украины с 2003 по 2007 и с 2011 по 2012 год. Он также руководил киевским "Динамо" с 2012 по 2014 год.