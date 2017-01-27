Олег Блохин: "Были предложения из Китая, но Восток - дело тонкое"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин дал понять, что в последнее время не получал конкретных предложений по работе. Специалист был уволен из "Динамо" в 2014 году, после чего остается безработным.

– Были предложения, но конкретного пока ничего, – цитирует xsport.ua Блохина. – Предложения были, но я думаю, что нет, внимания они не достойны. За Китай был разговор. Но ни о чем конкретно не договорились. Восток, просто, дело тонкое, я считаю.

– Вы слышали, что недавно вашего экс-партнера Игоря Беланова обидели. В France Football написали, что его "Золотой мяч" нужно было Марадоне вручить. Как вы думаете, правильное замечание, и на вашу награду, случайно, никто не охотился?

Да нет, за моим "мячом" никто не охотился. А с Белановым, наверное, это шутка какая-то. Вернуть обратно ход истории нельзя. Если дали "Золотой мяч", то отбирать назад нельзя. Я думаю, что это неправильно.