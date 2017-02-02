Николай Павлов завершил тренерскую карьеру

Экс-тренер сборной Украины Николай Павлов сообщил, что принял решение завершить свою карьеру. Последней командой специалиста был мариупольский "Ильичевец", который он покинул в 2015 году. До этого тренировал "Таврию", "Днепр", "Ворсклу", "Сталь" и киевское "Динамо". С бело-голубыми в 1995 году завоевал чемпионство.

- Я решил закончить тренерскую карьеру, - приводит "Футбол 24" слова Павлова. - Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали "Всеукраинское объединение тренеров по футболу", где коллеги доверили мне пост президента. Сейчас мы уже нашли место под офис – в гостинице "Русь". Потихоньку начинаем работать, думаем над проектами. Мне, например, хочется сделать что-то хорошее для киевлян, для левого берега, где я родился. Создавать условия для детских тренеров, строить. Нахожу нужных людей, и признаюсь, что мне это удается.

– С тренерской карьерой – решение окончательное и бесповоротное?

– Да. Ситуация, которая сейчас происходит в украинском футболе, напоминает мне начало 90-х. Когда Союз развалился и все ведущие тренеры Украины – Кучеревский, Лемешко и другие, – поехали искать счастья за границу. На долю молодых тренеров, среди которых был и я, выпало стоять у руля клубов. Сейчас похожая ситуация: специалисты моего поколения должны дать дорогу молодым, у которых и желания много, и возможности не меньше, чем были у нас. Мы же тогда приходили практически в руины, когда все разбежались.