Несмачный на собрании религиозной секты сказал, что "мир Сатаны" забрал у него молодость и силу

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Несмачный выступил на собрании религиозного объединения "свидетели Иеговы". Игрок заявил, что жалеет о своей футбольной карьере и считает, что его прельстил "мир Сатаны". Всю профессиональную карьеру Несмачный провел в киевском клубе, выиграл с ним шесть чемпионатов, пять Кубков и Суперкубок Украины и добирался до полуфинала Лиги чемпионов, а в составе сборной Украины - до четвертьфинала чемпионата мира-2006. Карьеру он завершил в 2011 году в возрасте 32 лет.

- Сначала истину познала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришел в собрание, - цитирует bigmir.net Несмачного. - Мне было неинтересно и на собраниях было скучно. Но пример родителей повлиял на меня: поразило, что мама преобразилась в покорно христианскую жену, а папа стал лучше выполнять роль главы семьи. Это побудило меня еще в школьном возрасте стать некрещеным возвещателем.

Потом меня прельстила карьера профессионального футболиста киевского "Динамо". Слава, почет, деньги… Несмотря на то что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Они уважали мое мнение, проявляли терпение и надежду. Они помогли мне увидеть обратную сторону медали, ведь страдала моя семья из-за постоянного моего отсутствия. А стресс, напряжение и травмы выбивали меня из колеи.

Я терял радость и удовлетворение. Родители, видя мое состояние, проявляли благоразумие и мягко направляли мышление в сторону истины.

Несмотря на хорошие предложения зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир Сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха.