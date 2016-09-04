Нападающий клуба "Карпаты" отныне считается легионером в чемпионате Украины

Нападающий клуба "Карпаты" Гегам Кадимян больше не будет считаться украинцем в местном первенстве, сообщает football.ua. Сегодня форвард с двойным гражданством дебютировал в составе сборной Армении в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (0:1). Таким образом, 23-летний игрок, переехавший на Украину в 2006 году, отныне считается легионером в премьер-лиге.

Этот факт должен повлечь за собой выплату "Карпатами" 200 тысяч гривен в бюджет лиги за игрока-легионера.