22:35 | ФУТБОЛ — Украина

Нападающий клуба "Карпаты" отныне считается легионером в чемпионате Украины

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Нападающий клуба "Карпаты" Гегам Кадимян больше не будет считаться украинцем в местном первенстве, сообщает football.ua. Сегодня форвард с двойным гражданством дебютировал в составе сборной Армении в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (0:1). Таким образом, 23-летний игрок, переехавший на Украину в 2006 году, отныне считается легионером в премьер-лиге.

Этот факт должен повлечь за собой выплату "Карпатами" 200 тысяч гривен в бюджет лиги за игрока-легионера.

Дополнительная информация

http://football.ua/ukraine/313332-kadimjan-dolzhen-stat-v-karpatakh-legionerom.html

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