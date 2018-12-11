Нацполиция Украины выложила записи разговоров организаторов договорных матчей

Нацполиция Украины предоставила видеоролик в котором собраны записи разговоров арбитров, причастных к проведению договорных матчей, сообщает isport.ua. В организации подобных матчей замешаны арбитры, которые обслуживали поединки первой лиги Украины. В видеоролик попали участники матчей "Николаев" – "Колос", "Нефтяник" – "Балканы", "Горняк-Спорт" – "Днепр" Черкасск. Также представлены разговоры арбитров, которые работали на матче представителя украинской премьер-лиги, однако в то время "Десна" еще играла в первой лиге.