На матче чемпионата Украины впервые будет работать полностью женская бригада арбитров

14-го тура чемпионата Украины "Львов" - "Ворскла" станет первым в истории турнира, на котором будет работать бригада арбитров, полностью состоящая из женщин.

В качестве главного арбитра команды на поле выведет Катерина Монзуль, сообщает UA-Футбол. Ассистировать ей на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Для обеих ассистенток этот матч станет дебютным на уровне УПЛ. Четвертый арбитр - Анастасия Романюк.

До этого бригады арбитров на матчах премьер-лиги Украины состояли максимум из двух женщин. Трижды по ходу 2016 года в компании Монзуль работала Наталья Рачинская, которая уже завершила карьеру.

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