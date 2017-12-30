На достройку "Арены Львов" необходимо 334 миллиона

Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк отметил, что вторая очередь строительства "Арены Львов" не сдана в эксплуатацию. Гирняк также добавил, что на достройку стадиона необходимо около 334 миллиона гривен.
– Львовский областной совет рассматривает возможность принятия в свою собственность "Арены Львов", – цитирует Dynamo.Kiev.ua Гирняка. – Сейчас этот объект принадлежит государству и понемногу приходит в упадок.
Есть то, с чего надо начинать. На государственном, областном и городском уровне необходимо выработать общее видение развития инфраструктуры. В первую очередь – запустить в работу электроподстанцию и канализационный коллектор. Сейчас они даже не сданы в эксплуатацию, а уже разрушаются. Ну и необходимы транспортные развязки. Это то, без чего вдохнуть жизнь в спортивный комплекс просто нереально.
Одной из самых больших проблем является то обстоятельство, что вторая очередь строительства "Арены Львов" не сдана в эксплуатацию. Чтобы это сделать, нужно около 334 миллиона гривен. Вероятно, начнем с техаудита, инвентаризации и корректировки самого проекта в соответствии с нынешними реалиями.
Дополнительная информация
http://dynamo.kiev.ua/news/291398-na-dostrojku-arenyi-lvov-nuzhno-334-mln-griven-?from=soc-tw
shpasic
на арену львов 300 миллионов, а на арену бакланов сколько?
12:59
El_tempo
механик39 трилиарды че уж там мелочится ))))))
12:45
Serenky25
Стену достроить сначала надо.
12:41
механик39
Это нормально ,в России все стадионы обходятся бюджету в миллиарды долларов .
12:25