На достройку "Арены Львов" необходимо 334 миллиона

Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк отметил, что вторая очередь строительства "Арены Львов" не сдана в эксплуатацию. Гирняк также добавил, что на достройку стадиона необходимо около 334 миллиона гривен.

– Львовский областной совет рассматривает возможность принятия в свою собственность "Арены Львов", – цитирует Dynamo.Kiev.ua Гирняка. – Сейчас этот объект принадлежит государству и понемногу приходит в упадок.

Есть то, с чего надо начинать. На государственном, областном и городском уровне необходимо выработать общее видение развития инфраструктуры. В первую очередь – запустить в работу электроподстанцию и канализационный коллектор. Сейчас они даже не сданы в эксплуатацию, а уже разрушаются. Ну и необходимы транспортные развязки. Это то, без чего вдохнуть жизнь в спортивный комплекс просто нереально.

Одной из самых больших проблем является то обстоятельство, что вторая очередь строительства "Арены Львов" не сдана в эксплуатацию. Чтобы это сделать, нужно около 334 миллиона гривен. Вероятно, начнем с техаудита, инвентаризации и корректировки самого проекта в соответствии с нынешними реалиями.