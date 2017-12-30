12:16 | Футбол — Украина

На достройку "Арены Львов" необходимо 334 миллиона

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Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк отметил, что вторая очередь строительства "Арены Львов" не сдана в эксплуатацию. Гирняк также добавил, что на достройку стадиона необходимо около 334 миллиона гривен.

– Львовский областной совет рассматривает возможность принятия в свою собственность "Арены Львов", – цитирует Dynamo.Kiev.ua Гирняка. – Сейчас этот объект принадлежит государству и понемногу приходит в упадок.

Есть то, с чего надо начинать. На государственном, областном и городском уровне необходимо выработать общее видение развития инфраструктуры. В первую очередь – запустить в работу электроподстанцию и канализационный коллектор. Сейчас они даже не сданы в эксплуатацию, а уже разрушаются. Ну и необходимы транспортные развязки. Это то, без чего вдохнуть жизнь в спортивный комплекс просто нереально.

Одной из самых больших проблем является то обстоятельство, что вторая очередь строительства "Арены Львов" не сдана в эксплуатацию. Чтобы это сделать, нужно около 334 миллиона гривен. Вероятно, начнем с техаудита, инвентаризации и корректировки самого проекта в соответствии с нынешними реалиями.

Дополнительная информация

http://dynamo.kiev.ua/news/291398-na-dostrojku-arenyi-lvov-nuzhno-334-mln-griven-?from=soc-tw

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

на арену львов 300 миллионов, а на арену бакланов сколько?

12:59

El_tempo

механик39 трилиарды че уж там мелочится ))))))

12:45

Serenky25

Стену достроить сначала надо.

12:41

механик39

Это нормально ,в России все стадионы обходятся бюджету в миллиарды долларов .

12:25